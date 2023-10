Numa decisão que deixou funcionários e diplomatas da ONU indignados, o governo de Israel anunciou que não concederá vistos para os funcionários humanitários da entidade. A medida seria uma resposta à crescente crise entre as Nações Unidas e o governo de Benjamin Netanyahu. Na terça-feira, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, havia afirmado em um discurso no Conselho de Segurança que os ataques do Hamas deveriam ser entendidos dentro de um contexto mais amplo e que eles "não ocorreram no vácuo". A declaração ainda destacou que os palestinos vivem 56 anos de uma "ocupação sufocante".