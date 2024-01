Pior ano em uma década, 2023 registra 140 jornalistas mortos Com a explosão de mortes de jornalistas em Gaza, desde outubro, o ano de 2023 registra o maior número de fatalidade entre profissionais da imprensa, desde 2012. Os dados estão sendo publicados nesta quarta-feira pela Press Emblem Campaign, entidade com sede na Suíça e que monitora a violência contra a imprensa. Veja o texto completo de Jamil Chade