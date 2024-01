Brasil quita dívidas na ONU e recupera voto em organismos internacionais Depois de acumular dívidas em valores inéditos e até perder o direito de voto em organismos internacionais, o Brasil anuncia que pagou, em 2023, R$ 4,6 bilhões em compromissos financeiros com as entidades como a ONU, bancos multilaterais e dezenas de outras. Em nota, o governo indicou que país pagou "integralmente suas contribuições ao orçamento regular da Organização das Nações Unidas (ONU), no valor aproximado de R$ 289 milhões, e quitou passivos de R$ 1,1 bilhão referentes a missões de paz da ONU". Veja o texto completo de Jamil Chade