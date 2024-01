Após 14 anos, Brasil ratifica adesão ao maior centro de física do mundo Depois de 14 anos de negociações e tramitações, o governo brasileiro adere ao Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (Cern, na sigla em francês), em Genebra, e comemora o ato como "histórico". Trata-se do maior centro de pesquisas física do mundo e local de origem da Internet. Numa carta enviada à instituição nesta quinta-feira, o Itamaraty explicou que o processo de ratificação no Congresso foi concluído. Estima-se que o Brasil terá de pagar cerca de US$ 12 milhões por ano para formalizar a participação. A oficialização apenas aguarda uma promulgação da presidência. Veja o texto completo de Jamil Chade