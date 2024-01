Espionagem aproximou bolsonaristas e israelenses no governo Bolsonaro A busca por ferramentas capazes de espionar opositores levou aliados de Jair Bolsonaro e seus filhos a promover uma aproximação a empresas israelenses e membros do governo de Benjamin Netanyahu, desde os primeiros dias do governo Bolsonaro. O israelense esteve na posse de Bolsonaro, enquanto delegações realizaram visitas frequentes, entre 2019 e 2022. Algumas das viagens foram permeadas por polêmicas, como a ida do então chanceler Ernesto Araújo para Israel, supostamente para negociar a compra de um "spray nasal" que seria usado contra a covid-19. O projeto jamais se concretizou. Veja o texto completo de Jamil Chade