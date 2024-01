Suíça defendeu escravidão no Brasil, revela documento; tema é tabu no país Documentos oficiais revelam que o governo da Suíça sabia da existência de cidadãos do país que eram donos de escravos no Brasil e que argumentou ao Parlamento à época que seria uma violência punir os empresários europeus pelas práticas. A informação sobre os novos documentos descobertos nos arquivos do Estado foi revelada nesta semana numa reportagem da RTS, a TV pública do país. Os informes foram obtidos também pelo UOL e mostram como os europeus viam a população escravizada como "corrupta". Veja o texto completo de Jamil Chade