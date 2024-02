Após cortes de recursos, Netanyahu propõe fechar agência da ONU em Gaza A crise diplomática entre Israel e a ONU ganhou um novo capítulo com o pedido do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para que a agência de refugiados palestinos da ONU (UNRWA) seja fechada. "É hora de a comunidade internacional e a própria ONU entenderem que a missão da UNRWA tem que acabar", disse Netanyahu, numa reunião com embaixadores estrangeiros nesta quarta-feira. Segundo ele, a UNRWA deve ser substituída por outras agências de ajuda "se quisermos resolver o problema de Gaza como pretendemos fazer". Veja o texto completo de Jamil Chade