Uma mensagem de texto enviado pelo telefone no fim de semana por Emmanuel Macron, presidente da França, para a chefe da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, precipitou uma crise na relação entre o Mercosul e a UE. E, mais especificamente, com o Brasil. Os dois líderes europeus se reúnem nesta quinta-feira e, mesmo longe dos salões em Bruxelas, o Brasil estará no centro da agenda. No SMS, o francês avisou que não aceitará o acordo de livre comércio entre os dois blocos, sob a alegação de que a suposta invasão de alimentos exportados pela América do Sul colocaria em risco seus agricultores.