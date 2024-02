Pedro Sanchez, presidente do governo espanhol, rejeitou enterrar o acordo entre Mercosul e União Europeia e insinuou que não será o presidente da França, Emmanuel Macron, quem irá determinar sozinho o destino de um processo que dura mais de 20 anos. No começo da semana, Paris chegou a dizer que o bloco tinha um entendimento de que a negociação com as economias sul-americanas seria encerrada. Numa coletiva de imprensa nesta quinta-feira, após a cúpula da UE, Sanchez deixou claro que o processo negociador está "nas mãos da Comissão Europeia", numa alusão de que não seria Paris quem determinaria a agenda. "É a Comissão que negocia em nome de todos", insistiu.