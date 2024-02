A onda de dengue no Brasil e no restante do mundo pode piorar nos próximos anos, impactada pelas mudanças climáticas. O alerta é do Painel Integovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC) que, nos últimos anos, constatou a relação entre as temperaturas no planeta e a expansão geográfica da doença. O órgão da ONU, em seu informe de 2022, foi contundente: se nada for feito para frear a transformação climática, 5 bilhões da pessoas extras estarão vivendo em regiões do mundo onde poderão ser suscetíveis à doença. Hoje, ela é presente em áreas onde habitam 3 bilhões da pessoas.