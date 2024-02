Fernando Cerimedo, que trabalhou na campanha eleitoral de Javier Milei na Argentina, é apontado nos documentos da Política Federal como parte da operação que supostamente teria orquestrado uma proliferação de desinformação para abrir caminho a um golpe de estado no Brasil. A investigação revela uma verdadeira rota da construção da desinformação e como ela foi difundida para tentar desmontar a legitimidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral no Brasil. As informações estão na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que autorizou prisões e buscas contra ex-ministros e integrantes do núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro.