A Polícia Federal apontou um então integrante da rádio Jovem Pan como parte de uma suposta operação de "propagação de desinformação golpista e antidemocrática". As informações estão na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que autorizou prisões e buscas contra ex-ministros e integrantes do núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há qualquer ordem de atuação contra o integrante da emissora.