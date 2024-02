Filipe Martins foi um dos responsáveis por construir a política externa de Jair Bolsonaro, considerada por observadores nacionais e estrangeiros como um dos feitos mais devastadores para a imagem do Brasil no exterior em décadas. Diplomatas relatam que ele fez parte de uma espécie de triunvirato ao lado de Eduardo Bolsonaro e Ernesto Araújo que redefiniu as vases da diplomacia do país. Seu foco foi sempre a aliança com o governo americano de Donald Trump, que chegou a recebe-lo no Salão Oval.