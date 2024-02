Na Corte em Haia, Brasil defenderá reivindicações palestinas contra Israel O governo brasileiro vai defender a ideia de um estado palestino e apontar para as violações cometidas pelo estado de Israel nos diversos territórios ocupados. A intervenção do Brasil vai ocorrer amanhã (20), na Corte Internacional de Justiça, em Haia. Ainda que já estivesse agendada há meses, a participação do Brasil ocorreu num momento de uma crise diplomática profunda entre o governo de Israel e a presidência de Lula. Veja o texto completo de Jamil Chade