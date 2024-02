O governo brasileiro vai defender a reforma da OMC (Organização Mundial do Comércio), instituição que vive uma profunda paralisia há anos e que, durante os dois primeiros mandatos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi a grande aposta no setor comercial da diplomacia do Itamaraty. Em um discurso na abertura da Conferência Ministerial da OMC, que começa nesta segunda-feira em Abu Dhabi, o chanceler Mauro Vieira vai fazer um apelo para que uma reforma seja realizada na instituição, que já foi considerada como o epicentro da globalização.