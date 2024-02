Na ONU, Silvio diz que mundo pode estar testemunhando genocídio em Gaza O mundo pode estar testemunhando o crime de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O alerta foi emitido nesta segunda-feira pelo ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, numa reunião na sede da ONU dedicada para tratar da crise no Oriente Médio. Nesta segunda-feira, o ministro já havia feito um discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, com um apelo para que Israel tome medidas para se evitar um genocídio. Veja o texto completo de Jamil Chade