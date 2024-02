Uma "estupidez" e um "ato de imaturidade política". Foi assim que o chanceler palestino, Riyad Al Maliki, definiu a decisão do governo de Benjamin Netanyahu de qualificar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "persona non grata". Maliki é um dos principais nomes da política palestina e, desde 2007, é o ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina. Antes, foi ministro da Informação e porta-voz do governo. O chanceler é um dos principais quadros do Fatah — grupo político sem relação com o Hamas e que controla a Cisjordânia.