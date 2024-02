Governo Lula quer brasileiros em cargos na ONU O governo quer que brasileiros voltem a ocupar cargos em posições chave no sistema da ONU. Nesta semana, o tema foi discutido entre o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, e o presidente do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Omar Zniber. Um dos focos do governo é de que brasileiros sejam escolhidos para os cargos de relatores especiais da ONU. Existem mais de 30 postos e cada um dos especialistas se dedica a um tema específico, como o direito à saúde, direito das mulheres, combate ao racismo ou tortura. Veja o texto completo de Jamil Chade