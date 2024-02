Decisões do governo de Nicolás Maduro desafiam a estratégia que o presidente Luiz Inácio Lula das Silva adotou para normalizar a relação com a Venezuela e reduzir a tensão regional. Nesta sexta-feira, os dois presidentes devem se reunir na cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em São Vicente e Granadinas. As medidas do presidente venezuelano também colocam em questão os acordos fechado em outubro de 2023 entre Caracas e a administração de Joe Biden, em Barbados. Depois de um ano de conversas secretas, os dois governos selaram um entendimento de que haveria uma suspensão das sanções que estão colocando a economia da Venezuela de joelhos. Em troca, haveria uma garantia por parte de Maduro de que as eleições de 2024 serão livres e justas, e que prisioneiros políticos serão libertados.