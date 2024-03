O governo brasileiro acusa as autoridades de Israel de não ter "qualquer limite ético ou legal" em sua ofensiva militar em Gaza e cobra da comunidade internacional uma resposta. Num comunicado emitido na manhã desta sexta-feira, o governo afirmou que tomou conhecimento "com profunda consternação, dos disparos por arma de fogo, por forças israelenses, ocorrido no dia de ontem, no Norte da Faixa de Gaza, em local em que palestinos aguardavam o recebimento de ajuda humanitária".