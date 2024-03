Mundo atinge mais de 1 bilhão de obesos, revela OMS O mundo conta com mais de 1 bilhão da pessoas obesas, ampliando o risco para a saúde em dezenas de sociedades. Os dados fazem parte de um estudo publicado nesta sexta-feira na revista The Lancet e organizado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Num alerta sobre os riscos de que a situação gere um aprofundamento de doenças, a entidade destaca como, apesar de a fome ainda ser uma realidade para mais de 700 milhões da pessoas, a obesidade é mais frequente na maioria dos países. Isso inclui até mesmo países onde, até recentemente, apenas tinham de lidar com a desnutrição. Veja o texto completo de Jamil Chade