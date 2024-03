No dicionário da diplomacia mundial, a definição de hipocrisia acaba de ganhar um novo significado: vetar por três vezes resoluções no Conselho de Segurança pedindo um cessar-fogo e, depois, entregar por via aérea, ajuda humanitária para aqueles mesmos que estão sendo bombardeados. Neste fim de semana, o governo de Joe Biden decidiu que a melhor forma de ajudar aos palestinos era soltar pacotes de ajuda pelo céu. Agarra quem conseguir. Ou ainda tiver forças para isso.