A crise humanitária já faz suas vítimas em Gaza, diante do desabastecimento de todo o tipo de alimentos e acesso à água. Num comunicado emitido neste domingo, a Unicef apontou que pelo menos dez crianças teriam morrido devido à desidratação e à desnutrição no Hospital Kamal Adwan, no norte da Faixa de Gaza, nos últimos dias. Além do sentimento de impotência de médicos e dos pais dessas crianças, o cenário é ainda mais dramático diante "dos gritos angustiados desses bebês que perecem lentamente sob o olhar do mundo".