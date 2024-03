Embraer quer Arábia Saudita como base de produção militar no Oriente Médio A Embraer quer acesso ao mercado militar saudita, um dos maiores do mundo e que, nos próximos anos, promete investir bilhões de dólares. A guerra em Gaza ainda desmontou os últimos embargos internacionais que existiam contra o regime da Arábia Saudita. Para a empresa brasileira, a Arábia Saudita pode ser um hub para que, com companhias locais, sirva de plataforma para a exportação de jatos para o Oriente Médio e Norte da África. O regime de Riad espera, até 2030, ter 50% de ser fornecimento de defesa sendo produzido em seu próprio território. Para a Embraer a meta representa uma oportunidade de negócio e de instalação de unidade no país. Veja o texto completo de Jamil Chade