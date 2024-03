Um informe interno da Unicef que circula entre governos revela a dimensão da crise humanitária que vive a Faixa de Gaza. De acordo com a instituição da ONU responsável pela situação das crianças, a situação é "catastrófica". São mais de mil crianças com amputações de seus membros e milhares com deficiências causadas pelo trauma da guerra, incluindo perda total de audição ou de fala. O UOL havia revelado no início da semana que crianças começaram já a morrer de fome e desnutrição em Gaza, por conta do corte de assistência humanitária.