Investidores sauditas desembarcam na semana que vem no Brasil em busca de milho e soja. Uma delegação oficial do país vai prospectar a compra de ações ou ser parceiros em empresas nacionais no setor de grãos. Sem poder adquirir terras por conta da legislação nacional, os sauditas querem alianças com produtores nacionais, na esperança de garantir sua segurança alimentar. A delegação é organizada pela SALIC, o braço agrícola do Fundo Soberano Saudita, o maior do mundo, com recursos avaliados em US$ 776 bilhões e controlado pelo príncipe Mohamed Bin Salman.