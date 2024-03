A expansão do Brics, prometida para 2024, vive um período de incerteza. O governo da Arábia Saudita admite que ainda não decidiu se aceitará o convite feito pelo bloco de emergentes para se unir ao grupo. Fontes em Riad apontam que um dos aspectos que pesa na decisão final é o fato de que, no novo bloco, o regime do príncipe Mohamed Bin Salman terá de compartilhar e negociar posições com o Irã, um aliado do Hamas em Gaza. Em 2023, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China chegou a um acordo para permitir a adesão de novos membros. Depois de intensas negociações, foi estabelecido que entrariam Argentina, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Egito, Irã e Arábia Saudita.