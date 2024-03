Por uma determinação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a diplomacia brasileira operou para neutralizar a crise instalada na relação bilateral com a Arábia Saudita por causa das joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu do regime em Riad. A meta foi "desintoxicar" os contatos para garantir que as promessas de fluxo de investimentos e de comércio pudessem se concretizar, abrindo um novo capítulo. O UOL apurou que, da parte da diplomacia, a orientação foi a de deixar claro que esse não seria um assunto que dominaria a agenda nem pautaria a relação bilateral.