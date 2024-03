Brasil propõe fim do veto por 15 anos e 11 novos membros no Conselho da ONU O governo brasileiro apresenta, ao lado de seus aliados, um projeto de reforma do Conselho de Segurança, ampliando o atual órgão para que tenha um total de 25 ou 26 membros. O veto, hoje usado para impedir decisões, seria suspenso por um período de 15 anos. Numa reunião nesta quinta-feira, na sede da ONU em Nova Iorque, a proposta foi apresentada pelo G4, grupo formado por Brasil, Índia, Alemanha e Japão. A porta-voz do grupo foi a representante indiana. Veja o texto completo de Jamil Chade