Carla Madeira, a escritora de ficção mais vendida do Brasil em 2023, agora sai ao mundo. Suas obras estarão em breve no México, Portugal, Itália e na Rússia. E, nesta semana, ela participa do Salão do Livro de Genebra e de debate literário na cidade suíça. Em entrevista ao UOL, a escritora mineira que arrebatou um amplo sucesso com "Tudo é rio" fala de sua relação com a literatura, com as redes sociais, a censura e a desconstrução do modelo de sexualidade feminina.