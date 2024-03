No portão de embarque do aeroporto de Riad, na Arábia Saudita, uma jovem mulher se sentou diante de mim. Ambos esperávamos pelo voo que nos levaria do reino de Mohamed Bin Salman, o "reformador", para a Europa. Inicialmente, ela estava completamente coberta e de preto. Eu via apenas seus olhos. Mas, quando a empresa aérea anunciou que começaria o embarque, ela nem sequer esperou entrar no avião para se transformar em outra pessoa. Ou melhor, em si mesma.