O Brasil conseguiu frear o desmonte da democracia, impedir que o processo de autocratização se concretizasse e passou a ser uma referência sobre como usar a eleição para promover uma reviravolta. A conclusão é de um dos estudos que serve de referência no mundo para medir a saúde da democracia. Produzidos anualmente pela V-Dem, uma instituição na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, os levantamentos vinham alertando nos últimos anos para o avanço da autocracia no mundo, com o Brasil como um dos locais onde o processo era mais avançado.