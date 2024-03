Não há almoço grátis com China e, no Brasil e na América Latina, existe um incompreensão sobre as motivações e objetivos políticos de Pequim. O alerta é de Sikyong Penpa Tsering, que ocupa o cargo de líder político máximo tibetano, uma espécie de presidente no exílio. Em uma entrevista exclusiva ao UOL, o líder tibetano alerta que se o "dragão chinês" ganhou forças nos últimos anos, a responsabilidade também do Ocidente, que o alimentou com comércio e investimentos.

Ele foi eleito e assumiu o cargo político máximo em maio de 2021, numa cerimônia com a presença do Dalai Lama. Em 2011, o líder religioso entregou todo a soberania política para a Administração Central Tibetana. A "prioridade política" declarada por Sikyong Penpa Tsering passou a ser encontrar maneiras de reatar o relacionamento com o governo da China e resolver o conflito sino-tibetano por meio de uma solução que possa levar a uma paz duradoura.