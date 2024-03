Palestinos que foram retirados de Gaza pelo governo brasileiro pedirão, nesta terça-feira, que as autoridades nacionais façam uma operação para emitir vistos humanitários e que realizem um socorro de 150 pessoas que estão na região sob intenso conflito. O grupo que viaja até Brasília conta com o palestino Hasan Rabee, retirado de Gaza no ano passado, com as advogadas Maira Pinheiro, Talitha Camargo e com a palestina Fayza Daoud, diretora de uma ONG que trabalha para abrigar refugiados no Brasil.