A violência no Haiti obrigou o Itamaraty a suspender os atendimentos presenciais no consulado do Brasil na capital Porto Príncipe. Numa nota, a chancelaria explicou que "em razão do recrudescimento da crise de segurança no Haiti, que implicou a recente decretação do estado de emergência, a Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, com o objetivo de minimizar os riscos à vida e segurança do público e dos funcionários da repartição, viu-se obrigada a suspender, desde o último dia 4 de março, o atendimento presencial do seu Setor Consular". De acordo com o governo, a embaixada continua funcionando e "monitora permanentemente a evolução da crise". O plantão consular da Embaixada permanece em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência.