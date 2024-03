O número de crianças que morreram antes de completar cinco anos de idade atingiu um mínimo histórico, caindo para 4,9 milhões em 2022, de acordo com as últimas estimativas divulgadas hoje pelas Nações Unidas. Mesmo assim, antes do final da leitura deste parágrafo, pelo menos uma criança terá morrido. Os dados apontam que, apesar dos avanços, uma criança morre no mundo a cada seis segundos.