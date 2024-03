Plataformas digitais são cobradas na ONU a garantir integridade de eleições

A Conectas Direitos Humanos alerta para o comportamento diferenciado adotado pelas plataformas digitais em diferentes eleições pelo mundo, dependendo do grau de desenvolvimento dos países ou da língua usada. Numa intervenção nesta quarta-feira no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a entidade pedirá que o Relatoria Especial da ONU "exorte as empresas a investirem igualmente na moderação de conteúdo em todos os idiomas e regiões e que incentive os Estados a adotar medidas para combater a desinformação em contextos eleitorais". Veja o texto completo de Jamil Chade