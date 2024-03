Chefe do Itamaraty irá ao Oriente Médio, e Israel fica de fora do roteiro O chanceler Mauro Vieira fará seu primeiro périplo pelo Oriente Médio, desde que assumiu o comando do Itamaraty. A viagem não incluirá Israel. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que, a partir de 15 de março, o chefe da diplomacia brasileira visitará Amã, na Jordânia; a Ramallah, na Palestina; a Beirute, no Líbano; e a Riad, na Arábia Saudita. "Na oportunidade, manterá encontros com seus homólogos em cada um desses países", diz o texto. Veja o texto completo de Jamil Chade