Às vésperas de eleição, PF abriu apuração para ligar narcotráfico a Lula

A Polícia Federal teria instaurado um procedimento investigativo pouco antes do primeiro turno das eleições presidenciais, relativos a supostas informação de que, pelo período de dez anos, o dinheiro do narcotráfico teria supostamente abastecido Luiz Inácio Lula da Silva, além dos ex-presidentes Cristina Kirchner, Evo Morales. A iniciativa teria sido tomada a partir de uma suposta delação do general venezuelano, Hugo Carvajal, ex-chefe da Inteligência do regime chavista. Ele era investigado pela Justiça americana e estava preso na Espanha. Veja o texto completo de Jamil Chade