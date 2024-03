Em meio ao debate no Brasil sobre como marcar os 60 anos do golpe militar, o Instituto Vladimir Herzog defende que a "busca por memória, verdade e justiça é uma tarefa de todas e todos nós". "Essa luta nunca teve o objetivo de apenas rever o passado. Ela foi e sempre será pela construção do presente", diz. Num editorial publicado com exclusividade nesta coluna, o Instituto ainda lembra que, "até ontem, agentes públicos e setores das Forças Armadas articulavam e incitavam uma parcela da sociedade com ideais golpistas que, certos da impunidade, avançaram até o dia 8 de janeiro". "Assim, se constata que o golpe militar que assolou o país por mais de duas décadas ainda não foi superado. O que vivemos hoje é reflexo do passado", apontou.