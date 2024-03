As forças russas que invadiram a Ucrânia cometeram crimes de guerra, seus soldados torturaram e estupraram mulheres e os responsáveis precisam ser responsabilizados. Essas são algumas das conclusões da Comissão de Inquérito sobre a Ucrânia, estabelecida pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU e que pede ainda que novas investigações sejam realizadas para determinar se crimes contra a humanidade também foram cometidos. Nesta sexta-feira, os peritos internacionais apresentaram suas conclusões diante dos governos na sede da ONU em Genebra e indicaram que "o sofrimento dos civis está aumentando como resultado do desrespeito da Rússia aos princípios básicos do direito humanitário e às suas obrigações com os direitos humanos". A guerra foi iniciada há dois anos, quando as tropas de Vladimir Putin invadiram o território ucraniano e abalando a relação entre o Kremlin e o Ocidente.