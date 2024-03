Quatro anos depois da pandemia que colocou o mundo de joelhos e somou 17 milhões de mortes extras, países ricos resistem em aceitar um acordo se comprometendo com o compartilhamento de tecnologia no setor de saúde e a distribuição da produção mundial de vacinas e outros remédios. Na presidência do G20, o governo brasileiro tenta agora salvar o processo negociador e fechar um entendimento de princípios para evitar um fracasso internacional.

A partir da segunda-feira, a OMS (Organização Mundial da Saúde) inicia a última fase de negociações para a criação de um tratado que determinaria regras sobre como a comunidade internacional irá reagir, caso uma nova pandemia ecloda. A meta era anunciar o novo acordo no final de maio, numa reunião entre todos os ministros da Saúde do mundo em Genebra.