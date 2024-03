A fome é iminente em Gaza e metade da população do território palestino estaria em risco. O alerta foi emitido nesta manhã, num novo informe da ONU. De acordo com o levantamento, o cenário "catastrófico" pode ocorrer até o final de maio de 2024 se não houver um cessar-fogo imediato e acesso para o fornecimento de suprimentos e serviços essenciais à população. 70% da população do Norte de Gaza, com 210 mil pessoas, seriam os mais afetados. "A continuidade do conflito e a quase total falta de acesso das organizações humanitárias e dos caminhões comerciais às províncias do norte provavelmente aumentarão as vulnerabilidades e a disponibilidade, o acesso e a utilização extremamente limitados de alimentos, bem como o acesso à saúde, à água e ao saneamento", indica o informe.