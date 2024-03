As promessas feitas por Maduro de que iria conduzir um processo eleitoral limpo ocorreram em paralelo a uma decisão de Caracas de ignorar as queixas apresentadas pela ONU e até mesmo de expulsar os funcionários da agência internacional do país. Esta semana, a comissão criada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, e que investiga a situação na Venezuela, apresentará um novo informe, depois de ter já alertado, em 2023, que Maduro incrementou a repressão.