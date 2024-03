Numa reunião nesta terça-feira, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o governo de Nicolas Maduro foi acusado de repressão e de tomar medidas que podem afetar a capacidade de a Venezuela conduzir eleições livres, em julho deste ano. O alerta foi emitido pela ONU e vai ainda no sentido contrário às falas públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que minimizam as violações de direitos humanos na Venezuela.