Na ONU, Brasil não cita repressão, poupa Maduro e pede eleições com 'todos' O governo brasileiro pediu que a Venezuela realize eleições transparentes e com "todos os atores". Mas, num discurso nesta terça-feira na ONU, evitou criticar o presidente Nicolas Maduro e não fez qualquer referência às acusações apresentadas pela entidade internacional que apontam para repressão no período eleitoral. O comentário do Itamaraty, em Genebra, foi uma resposta às declarações da ONU. A entidade acusou Maduro de violações em um período eleitoral, incluindo repressão, intimidação de opositores e prisões arbitrárias. Caracas marcou sua eleição presidencial para o dia 28 de julho. Mas as atitudes de Maduro têm sido alvo de ataques por parte de diversos países sul-americanos. Veja o texto completo de Jamil Chade