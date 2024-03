De nobreza ao status persona non grata. Paulo Maluf recebia nos anos 90 um tratamento que banqueiros suíços apenas davam às maiores fortunas do mundo, com gerentes particulares de contas, encontros em locais de luxo e colocado numa seleta lista de clientes mais que preferenciais. Décadas depois e diante de suspeitas que se acumulavam, seus principais agentes financeiros foram se afastando e até os bancos nos quais ele mantinha contas cobraram explicações sobre a origem do dinheiro. Fontes em Genebra ainda lembram como Maluf era tratado pelos banqueiros da cidade com um padrão equivalente ao que concediam para príncipes árabes e monarcas. Maluf não ia às agências de banco. Eram os banqueiros quem viajavam até mansões no Sul da França para tratar de seus negócios.