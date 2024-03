Às vésperas da visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil, um documento interno da Comissão Europeia defende a tese de que um acordo comercial entre o Mercosul e a UE não irá ampliar o desmatamento no país e nem afetar os territórios indígenas. No final de 2023, Macron frustrou a tentativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de anunciar um acordo de livre comércio com a UE. O argumento de Paris era de que o projeto iria aprofundar a crise na Amazônia e em outras regiões brasileiras. Nos bastidores, a diplomacia do Mercosul via no argumento de Macron uma desculpa para justificar o protecionismo no setor agrícola.