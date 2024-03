Maduro reativou 'repressão violenta' em ano eleitoral, conclui ONU O governo de Nicolas Maduro "reativou a modalidade mais violenta da repressão", apresenta ao público a suposta existência de conspirações fictícias contra sua autoridade e adota posturas que ameaçam as eleições de julho. Essas são as conclusões do informe da Missão de Apuração de Fatos, criada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Na apresentação de suas avaliações, nesta quarta-feira na sede da ONU em Genebra, a missão formada por três especialistas internacionais indicou graves abusos de direitos humanos por parte das forças de ordem e uma impunidade diante dos crimes. Veja o texto completo de Jamil Chade