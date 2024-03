Brasil aumentou dependência comercial com China e reduziu com EUA, diz ONU Um informe publicado nesta quinta-feira revela que, em 2023, o Brasil reduziu sua dependência em relação ao comércio exterior com os EUA. Mas registrou um aumento dessa tendência com os chineses. O levantamento da Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento avalia que existe uma mudança no padrão de exportação e importação, diante do impacto geopolítico causado principalmente pela guerra na Ucrânia e o fortalecimento da relação entre os países emergentes. Veja o texto completo de Jamil Chade